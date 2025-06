Lululemon Athletica taglia la guidance, titolo crolla

Lululemon Athletica

distributore di abbigliamento tecnico sportivo

Nasdaq 100

Lululemon Athletica

(Teleborsa) - Si muove in perdita il titoloe mostra una flessione del 20,11% sui valori precedenti.Il retailer d'abbigliamento sportivo (specializzato in yoga) ha ridotto le previsioni di utile per l'anno fiscale 2025: La guidance è stata peggiorata da 14,95-15,15 dollari a 14,58-14,78 dollari, contro i 14,89 dollari del consensus.Il gruppo di Vancouver ha chiuso il primo trimestre conin crescita da 2,21 a 2,37 miliardi di dollari, contro i 2,36 miliardi stimati dagli analisti. Gli utili netti sono scesi da 321 a 315 milioni di dollari.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 272,4 USD e primo supporto individuato a 259,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 285,4.