Messina (Intesa Sanpaolo): UE metta a centro giovani e lavoro, meno difesa

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -: è il consiglio che, Consigliere delegato didà all'Europa, in un periodo di transizione, in cui si stanno ridefinendo le priorità dell'agenza politica ed economica.Fra i, Messina cita, temi che - afferma in una intervista a La Stampa - "toccano tutti noi e richiedono un impegno collettivo". E sulla difesa, "come Europa dobbiamo porci il problema di un", ma nello stesso tempo "l'Europa deve darsi un grande piano di investimenti comuni nel campo della tecnologia, dell'energia, delle infrastrutture".Il banchiere esprime un, ma auspica una accelerazione degli investimenti per portare il PIL al 2%. E l'impiego del, riduzione delle disuguaglianze e lotta alla povertà.Tornando al tema sociale, Messina ha ricordato che "" e che Intesa Sanpaolo ha un programma del valore di 1,5 miliardi per il contrasto alla povertà. Il banchiere ha poi messo a nudo unadei nostri giorni: dieci milioni di persone non possono permettersi di affrontare un imprevisto di 500 euro e lasi aggira oggi attorno aiDi qui la necessità di", come ha fatto Intesa Sanpaolo, e di, usando la leva dei finanziamenti agevolati per le aziende che assumono, come ha fatto il governo con la leva fiscale. Messina ha ricordato che Intesa Sanpaolo sta lavorando a un piano di finanziamenti agevolati da "10 miliardi di euro per aiutare le imprese ad assumere ragazzi e donne".Parlando delle, Messina è detto d'accordo con l'opinione espressa dal Governatore Fabio Panetta, secondo cui. "E' il mercato che crea valore. Il punto imprescindibile è che in ogni fusione bancaria decidono gli azionisti", ma "non possono essere gli unici interlocutori", perché bisogna poi considerare anche chi lavora in azienda, i clienti ed il sistema Paese. Il- dice il banchiere -"Tutto è migliorabile, ma mi sembra di capire che gli elementi di maggiore conflittualità stiano risolvendosi", ha concluso., il banchiere ha individuato. "In una fase di calo di interesse nei confronti del dollaro - ha detto - l'Europa può' diventare un porto sicuro per gli investitori internazionali. Per questo dobbiamo puntare sugli Eurobond: ci vuole un'economia europea più forte se vogliamo reggere il confronto con Usa e Cina".