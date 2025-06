Piazza Affari prudente in vista dati lavoro USA. Stesso trend per mercati UE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo una partenza già tentennante ed una scia di dati macroeconomici. L'agenda macro tiene banco, in vista dell'uscita del, che dovrebbe rilevare l'aumento di 130mila posti di lavoro nel settore non agricolo (177mila ad aprile).Frattanto, ilè stato rivisto al rialzo all'1,5% tendenziale dall'1,2% precedente, ma deludono i, cresciuta di appena lo 0,2% nel trimestre, e sulle, aumentate di appena uno 0,1% su base mensile.Ispira cautela anche la questione delle trattative sul commercio, dopo che laL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. L'è sostanzialmente stabile su 3.360,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +89 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,41%.deludente, che mostra un calo marginale dello 0,27%, sostanzialmente invariata, che riporta un moderato +0,02%, resta vicino alla parità(-0,04%).Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 40.412 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 42.907 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il(-0,03%); sulla stessa tendenza, senza direzione il(-0,14%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,36%),(+1,03%),(+0,95%) e(+0,94%).Prese di profitto frenano, che continua la seduta con -2,17%.Debole, che mostra un piccolo decremento dell'1,49%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,67%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,60%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,07%),(+2,52%),(+2,27%) e(+1,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,16%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,45%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,97%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,74%.