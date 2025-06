Usa, Trump: Musk è completamente impazzito, non sono interessato a parlargli

Tesla

(Teleborsa) - Nuovo capitolo dello scontro tra il presidente degli Stati Uniti,, e il numero uno die ormai ex alleato,. Secondo Reuters, che cita una fonte della Casa Bianca, non è previsto alcuntra i due. Nel frattempo Trump è tornato sulla lite a distanza: in un'intervista a Abc news ha dichiarato che Musk "è completamente impazzito", aggiungendo che il Ceo di Tesla vorrebbe parlargli ma che lui "non è interessato".La Casa Bianca ha definito un "" le accuse di Elon Musk secondo cui il presidente Donald Trump sarebbe "negli archivi di". "Questo è un episodio spiacevole per Elon, che non è soddisfatto del 'One Big Beautiful Bill' perché non include le politiche che voleva. Il Presidente è concentrato sull'approvazione di questa legge storica e sul rendere il nostro Paese di nuovo grande", ha dichiarato la portavoceIlha calcolato che Elon Musk ha persoin un solo giorno dopo la furiosa lite con Donald Trump. Musk è ancora la persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto di 335 miliardi di dollari, ma come sottolinea Bloomberg, si tratta di una delle peggiori perdite di sempre.Uncondotto daha rivelato che, nella disputa pubblica tra l'ex presidente Donald Trump e il CEO di Tesla Elon Musk, la maggioranza degli americani ha preferito non prendere posizione mentre il 28% degli intervistati ha dichiarato di sostenere Trump nella controversia. Solo l'8% ha espresso supporto per Musk. Tra gli, il 71% ha dichiarato di sostenere Trump e solo il 6% ha espresso supporto per Musk, mentre tra gli elettori democratici, l'11% ha sostenuto Musk e il 4% Trump, con la maggioranza che ha scelto di non schierarsi.Secondo un'analisi condotta dasuiinvece il "sentiment" positivo penderebbe a favore del proprietario di X e Tesla per il 33%, mentre il presidente americano è al 23%. Nelle conversazioni solo americane, invece, il sentiment positivo per Musk è del 37.8% quello per Trump è al 13,9%. Questa analisi comprende, per contro, anche il "sentiment" negativo per i due: globalmente si attesta a 66.9% per Musk e al 77.1% per Trump; negli Stati Uniti al 66.2% per il primo e a 86.1% per il secondo.