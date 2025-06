Welfare, Lambiase (Cdp Venture Capital): “Fondamentale investire su previdenza complementare”

(Teleborsa) - "L’cambia radicalmente i nostri atteggiamenti e prospettive finanziarie". Lo ha affermatopartecipando al, a Cazzago San Martino (BS), alla presenza del Ministro Giancarlo Giorgetti."In un mondo in cui si vive più a lungo, il rischio finanziario tende ad aumentare, sia perché c’è la necessità di gestire patrimoni su orizzonti temporali sempre più estesi, sia per una prevedibile crescita delle spese sanitarie individuali. Questa sfida apre a nuove esigenze ed opportunità per tutto l’ecosistema. Settori relativi alla sanità come biotecnologie e tecnologie legate alla quotidianità e all’assistenza alla persona, infatti, diventeranno sempre più strategici, offrendo nuove prospettive di sviluppo per gli investitori specializzati. Al riguardo, nel Piano Industriale di CDP Venture Capital,. Ruolo centrale sarà sicuramente giocato dalla previdenza complementare. Le risorse di casse previdenziali e fondi pensione, infatti, dovranno essere indirizzate anche verso i nuovi bisogni che rispecchiano l’economia reale. Per l’asset class del Venture Capital, che convoglia risorse e competenze verso la nuova impresa, èper poter generare un impatto tale da avere ricadute positive su tutto il Sistema Paese. Per affrontare questi cambiamenti sarà fondamentale promuovere l’educazione finanziaria per sviluppare una nuova cultura imprenditoriale. Il, sostenendo tecnologie e modelli innovativi capaci di rispondere alle nuove esigenze anagrafiche della popolazione", ha aggiunto Lambiase.