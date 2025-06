Zaccaria (Legacoop Abitanti): "diritto all’abitare è questione cruciale"

(Teleborsa) - Si è conclusa aappuntamento internazionale promosso da Housing Europe che ha coinvolto amministratori pubblici, studiosi, operatori e organizzazioni provenienti da oltre trenta paesi. Con più di 100 eventi in programma, il Festival ha messo al centro le prospettive dell’abitare sociale in chiave equa, sostenibile e inclusiva.ha preso parte all’ISHF con una presenza articolata. Il contributo italiano si è inserito nel dibattito sui modelli cooperativi, sulla pianificazione urbana e sul ruolo delle politiche abitative come strumenti di coesione e innovazione sociale.della partecipazione è stata la presentazione dell’esperienza cooperativa italiana, con un incontro dedicato a valorizzare il patrimonio di pratiche, progetti e politiche sviluppate nel nostro Paese. Il contributo ha messo in luce la capacità delle cooperative di abitanti di unire mutualismo, qualità dell’abitare e rigenerazione urbana, mantenendo un forte legame coni territori e una visione aperta alle trasformazioni in corso in Europa."Abbiamo portato in Europa il punto di vista della cooperazione abitativa italiana come proposta concreta, capace di dare risposte strutturali alla questione casa – dichiarapresidente di Legacoop Abitanti –. Il nostro modello dimostra come sia possibile coniugare qualità dell’abitare, sostenibilità e partecipazione attiva delle persone. La partecipazione all’ISHF ci restituisce un quadro ampio, che conferma quanto il diritto all’abitare sia una questione cruciale, su cui serve investire politicamente e culturalmente, a tutti i livelli. Serve una visione di lungo periodo che metta al centro le comunità, i territori e il valore della mutualità"."Come Generazioni Legacoop stiamo lavorando insieme a Legacoop Abitanti per valorizzare lo strumento della cooperativa di abitanti come reale alternativa per le nuove generazioni nell’accesso alla casa. – sottolineacoordinatore di Generazioni Legacoop -Pensiamo in particolare agli studenti universitari e ai giovani lavoratori, sia nei contesti urbani, dove i costi abitativi sono spesso insostenibili, sia nelle aree interne, dove esiste un patrimonio immobiliare che può essere riconvertito e rimesso in circolo. È una sfida abitativa, ma anche una sfida culturale e mutualistica".In Italia,Nonostante questa esperienza, la casa resta inaccessibile per molti: nel 2024, quasi il 60% delle famiglie in affitto dichiara di non poter accedere all’acquisto a causa della mancanza di risorse, mentre oltre 5 milioni di persone spendono più del 40% del reddito per l’abitare. A fronte di una domanda crescente e consapevole, l’offerta di alloggi accessibili resta insufficiente. L’Unione Europea riconosce l’abitare come leva per la coesione sociale e promuove un uso combinato di fondi pubblici e strumenti finanziari persostenere progetti di housing sociale, dove le cooperative, con il loro approccio mutualistico e non speculativo, dimostrano di saper ottimizzare risorse e garantire equità. Per rendere più efficaci questi interventi, Legacoop Abitanti chiede regole chiare, una governance pubblica trasparente e un impegno politico che escluda l’housing non speculativo dai vincoli di bilancio, valorizzandostrumenti finanziari realmente accessibili e orientati all’impatto.i contributi di Legacoop Abitanti sono stati rivolti principalmente al rapporto tra nuove generazioni e abitare cooperativo. Attraverso un workshop promosso in collaborazione con Generazioni Legacoop e a partire da un podcast “Oltre le mura – Abitare il cambiamento”, realizzato insieme a giovani cooperatori e con la collaborazione di Legacoop Emilia-Romagna,l’incontro ha esplorato come i le nuove generazioni percepiscono e immaginano le forme di abitare condiviso, tracciando una mappa di bisogni, ostacoli e opportunità per il futuro del settore.Nel corso del Festival,ha partecipato a numerosi momenti di approfondimento sui temi della rigenerazione dei quartieri, dell’housing accessibile e delle strategie per il coinvolgimento attivo degli abitanti. Le occasioni di scambio hanno rafforzato le relazioniinternazionali e alimentato la riflessione strategica sul ruolo della cooperazione nei nuovi scenari abitativi.