Asset digitali, Ethereum trascina gli afflussi settimanali

(Teleborsa) - Glihanno registrato la, per un totale di 1,04 miliardi di dollari la scorsa settimana e di 18 miliardi dall'inizio dell'anno. I rialzi dei prezzi durante la settimana hanno spinto il patrimonio totale gestito (AuM) a un nuovo massimo storico di 188 miliardi, mentre i volumi di scambio hanno raggiunto i 16,3 miliardi, in linea con la media settimanale finora registrata quest'anno. Lo si legge nella consueta analisi di James Butterfill, Head of Research di CoinShares, la principale società diinvestimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currencyA livello geografico, glihanno guidato con afflussi pari a 1 miliardo di dollari, seguiti dallacon 38,5 milioni e dallacon 33,7 milioni. Al contrario, il sentiment è rimasto debole in Canada e Brasile, che hanno registrato rispettivamente deflussi per 29,3 milioni e 9,7 milioni.ha registrato afflussi per 790 milioni di dollari la scorsa settimana, segnando un rallentamento rispetto alle tre settimane precedenti, in cui la media era di 1,5 miliardi. Il rallentamento degli afflussi suggerisce che gli investitori stanno diventando più cauti man mano che Bitcoin si avvicina ai suoi massimi storici per quanto riguarda i livelli di prezzo.ha registrato l'undicesima settimana consecutiva di afflussi, con 226 milioni di dollari raccolti la scorsa settimana, per un totale di 2,85 miliardi di dollari nel periodo. Su base proporzionale, gli afflussi settimanali durante questa fase hanno rappresentato in media l'1,6% del patrimonio gestito, significativamente superiore allo 0,8% di Bitcoin, evidenziando un cambiamento notevole nel sentiment degli investitori a favore di Ethereum.