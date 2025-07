Bankinter valuta acquisizioni per espandersi in Europa

Bankinter

(Teleborsa) -, il quinto istituto di credito spagnolo per asset, sta, puntando a quasi raddoppiare la quota di fatturato internazionale in circa un decennio. Lo ha detto la CEOin un'intervista a Bloomberg, spiegando che la crescita potrebbe essere organica o attraverso accordi "all'interno dell'eurozona e di dimensioni gestibili".L'istituto di credito è. Sebbene non vi siano attualmente approcci in corso, Ortiz ha indicato che un eventuale accordo sarebbe simile a quello concluso in Portogallo nel 2015, quando acquisì la divisione diper circa 86 milioni di euro.