Buoni pasto, Banchieri (Fiepet Confesercenti): da settembre tetto alle commissioni fissato al 5%

(Teleborsa) - "Dal prossimo primo settembre sarà finalmente eapplicate alle imprese per l’che non potranno. Si tratta di un risultato importante, che recepisce una delle principali richieste avanzate da tempo dalla nostra associazione: porre fine a un sistema che scaricava sugli esercenti oneri sproporzionati e insostenibili. Per, soprattutto in una fase in cui i margini continuano a ridursi. Secondo le nostre stime, grazie a questa misura gli imprenditori potranno".Cosìla sigla che rappresenta ristoratori, baristi e altri pubblici esercizi aderenti alla Confederazione., per aver finalmente ascoltato le ragioni delle imprese - sottolinea Banchieri - Ora, però, è necessario vigilare affinché le società emettitrici non intervengano unilateralmente sulle convenzioni in essere,come ad esempio l’allungamento dei tempi di pagamento. A parte questo, l’abbattimento dei costi di esercizio per gli esercenti sarà un vantaggio anche per i consumatori, favorendo una più ampia accettazione dei buoni pasto e innescando un circolo virtuoso che può rafforzare l’intera filiera"."È dunque il momento giusto – conclude Banchieri – per aprire una riflessione sulla possibilità di innalzare il tetto di esenzione fiscale fino a 10 euro già con la prossima legge di Bilancio:consumatori e imprese".