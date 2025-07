CNA incontra il consigliere speciale del Presidente della Commissione per il Green Deal

(Teleborsa) - Il vertice della CNA, il, e ilha incontrato a Roma nella sede della confederazioneconsigliere speciale del Presidente della Commissione UE per i temi ambientali. Al centro del cordiale colloquio i temi dellasui quali la CNA ha sottolineato l’esigenza di coinvolgere in modo strutturale il sistema delle micro e piccole imprese.La Confederazione riconosce ilma è necessario che il percorso tenga conto delle specificità delle piccole imprese. CNA sostiene il processo della transizione ed ha ricordato le proposte concrete per dare ulteriore impulsoe per tagliare i costi energetici che in Italia sono particolarmente elevati. Purtroppo, sia le normative europee e sia quelle nazionali spesso creano incertezza e nel complesso non sono a misura di piccole imprese."È stato un incontro molto positivo – ha commentato il Presidente CNA Dario Costantini – per realizzare il necessario cambio di passo. LaPertanto, è un segnale importante la volontà della Commissione Europa di semplificare la normativa di riferimento e considerare le piccole imprese protagoniste delle sfide della transizione".