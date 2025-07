CoreWeave acquisterà Core Scientific per 9 miliardi di dollari

CoreWeave

Core Scientific

(Teleborsa) -, società statunitense gestisce una piattaforma cloud che fornisce scalabilità, supporto e accelerazione per GenAI, ha firmato un, fornitore di infrastrutture per data center, in una. Gli azionisti di Core Scientific riceveranno 0,1235 azioni ordinarie CoreWeave di Classe A di nuova emissione per ogni azione ordinaria Core Scientific, sulla base di un rapporto di cambio fisso.A seguito del successo dell'IPO di CoreWeave nel marzo 2025, questa acquisizione aiuterà CoreWeave aper garantire una crescita del fatturato e un miglioramento della redditività.Al 3 luglio 2025, il rapporto di cambio concordato implica un. Il valore finale sarà determinato al momento della chiusura dell'operazione, prevista nel quarto trimestre del 2025. Al termine dell'operazione, CoreWeave prevede che la partecipazione degli azionisti di Core Scientific nella società risultante dalla fusione sarà inferiore al 10%.