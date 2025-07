Digitouch, parte di RTI per Lotti 2 e 3 di Gara Consip. Aggiudicazione da 1 milione di euro

DigiTouch

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, ha comunicato che la controllata Digitouch Technologies ad essereistruita per l'assegnazione della gestione dei Servizi applicativi cloud e dei Servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni.Digitouch Technologies è tra le società mandanti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese risultato tra gli aggiudicatari dei Lotti 2 e 3. All'interno delle attività previste nell'Accordo Quadro, la Digitouch Technologies potrà realizzare l'offerta di servizi applicativi, ai diversi Soggetti Pubblici che ne faranno richiesta per un valore complessivo di. La durata dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, è di 18 mesi, decorrenti dalla data di attivazione, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi in costanza di massimale."La scelta del Gruppo Digitouch di creare unasi conferma dunque una decisione lungimirante e strategicamente vincente in un settore, quello dei servizi digitali per la Pubblica Amministrazione, fortemente trainante per l'economia del Paese", si legge in una nota.