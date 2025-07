Eni rafforza la partnership con l’Algeria su gas ed energia

(Teleborsa) - Ilha incontrato oggi, adper un confronto sulle attività della società nel Paese, tra cui la. All’incontro hanno preso parte anche il Ministro di Stato e Ministro dell’Energia, delle Miniere e delle Energie Rinnovabilil’Amministratore Delegato di Sonatrache l’Amministratore Delegato di SonelgazIn occasione della visita, Eni e il partner SONATRACH hannonell’ambito della Legge n. 19-13 che disciplina le attività del settore. Il contratto, della durata di 30 anni, riguarda un’area di circa 4.200 km² situata a circa 300 km a sud-est di Hassi Messaoud e comprende anche asset adiacenti precedentemente gestiti tramite contratti separati.Attraverso questo nuovo accordo,, facendo leva su tecnologie innovative per ottimizzare i tassi di recupero e sfruttare le infrastrutture già esistenti nei pressi dell’area. L’accordo si inserisce nel solco della recente assegnazione a Eni, in partnership con PTTEP, del blocco Reggane II, avvenuta nell’ambito della Gara Algeria 2024.Durante l’incontro, le parti hanno inoltreapprofondendo anche le prospettive nel campo delle rinnovabili, dell’idrogeno e del collegamento elettrico tra Algeria ed Europa.Eni è presente in Algeria dal 1981. Con una produzione netta disi conferma la principale compagnia energetica internazionale operante nel Paese.