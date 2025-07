ESI, finanziamento di 1,7 milioni di euro da Blu Banca per impianto fotovoltaico a Monterosi

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha comunicato che il proprio veicolo La Cava ha ottenuto undestinato alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 3 MW nel comune di Monterosi (VT).Il finanziamento, erogato da- istituto con il quale ESI intrattiene solidi rapporti di collaborazione, per un totale di linee di credito pari a circa 3,5 milioni di euro - rappresenta un passaggio strategico di primaria importanza, si legge in una nota. L'operazione costituisce infatti il primo passo concreto del piano triennale di sviluppo di ESI, che prevede la realizzazione di 20 MW complessivi di nuova capacità fotovoltaica entro la fine del 2026.La costruzione dell'impianto di Monterosi sarà affidata a ESI sulla base di un contratto EPC già sottoscritto per un valore di 2,25 milioni di euro, con l'obiettivo di completare i lavori entro il 2026. La commessa contribuirà inoltre a incrementare il backlog complessivo di ESI, rafforzando la visibilità sul medio periodo. Alla luce della produzione già realizzata fino al 31 dicembre 2024 e dei nuovi progetti acquisiti nel corso del 2025, ildi ESI si attesta a circa, confermando la capacità di garantire continuità e solidità al portafoglio ordini.La società ha comunicato inoltre che il progetto fotovoltaico da 9,8 MW in provincia di, comunicato il 30 novembre 2023 e subordinato a project financing,a causa del mancato perfezionamento del finanziamento alla società committente.