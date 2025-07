Fineco, a giugno raccolta trainata dal gestito. Quasi 100 mila nuovi clienti da inizio anno

Fineco

(Teleborsa) - Nel mese diladisi conferma solida a 848 milioni di euro ed evidenzia sia il forte interesse dei risparmiatori per gli investimenti in risparmio gestito, sia la capacità di attrazione di Fineco nei confronti dei nuovi clienti che nel mese sono aumentati del 39% a/a. L'asset mix si caratterizza per unache si attesta a 707 milioni di euro (+67% da 424 milioni di giugno 2024) e registra il dato più elevato da inizio anno. La raccolta amministrata è pari a 377 milioni, mentre la diretta è pari a -236 milioni.Il semestre si chiude sui livelli più elevati di sempre per la banca, con oltre 6,6 miliardi di euro di raccolta netta e circa 100 mila nuovi clienti da inizio anno. Il continuo ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma ha sostenuto i ricavi del, che a giugno sono stimati a circa 19 milioni di euro. Da inizio anno i ricavi stimati sono pari a 128,5 milioni di euro (+15% a/a), mentre gli ordini eseguiti sono stati pari a 26,2 milioni."I dati di raccolta relativi al mese di giugno mostrano come Fineco stia, migliorando ulteriormente la propria capacità di attrazione e raggiungendo il massimo storico di nuovi clienti in un semestre - ha commentato l'- In questo contesto, si rivelano ancora una volta determinanti sia il ruolo della nostra Rete di consulenti finanziari nell'affiancare i clienti in una pianificazione efficiente e di lungo periodo, sia la capacità di Fineco Asset Management di innovare costantemente la propria offerta. Infine, il crescente interesse dei risparmiatori per un'interazione con i mercati finanziari si riflette in un ampliamento della base clienti del brokerage, che ha aumentato i propri ricavi anche in un contesto di mercato caratterizzato da volumi ridotti".nel mese di giugno ha registrato 440 milioni di euro di raccolta retail, portando la raccolta da inizio anno a 1,808 miliardi. Le masse complessive di FAM si attestano a 38,2 miliardi: 26,5 miliardi nella componente retail (+22% a/a) e 11,6 miliardi in quella istituzionale (+5% a/a). L'incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 38,7% rispetto al 35,4% di un anno fa.Ilè pari a 147,8 miliardi di euro, rispetto a 131,3 miliardi di giugno 2024 (+13%). In particolare, lesi attestano a 72,6 miliardi da 61,8 miliardi di un anno fa (+17%).Nel mese di giugno sono stati acquisiti 14.407(+39% a/a), portando il numero di nuovi clienti da inizio anno 99.724 (+36% a/a). Il numero deial 30 giugno 2025 è di 1.729.579.