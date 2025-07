Haiki+, ValueTrack: con Ecobat solida integrazione industriale ma maggiore leva

Haiki+

(Teleborsa) - ValueTracksu, holding di partecipazioni attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare (quotatpubblicazione dei risultati preliminari del primo semestre del 2025, previsti nelle prossime settimane, come annunciato dall'AD Giovanni Rosti. È probabile un possibile aggiornamento da parte del management delle previsioni per l'esercizio 2025 a seguito del consolidamento anticipato di Ecobat, il cui contributo era inizialmente previsto a partire dal 2027.Il 1° luglio , Haiki+ ha, garantendo la piena integrazione verticale lungo la catena del valore del riciclo delle batterie. Inizialmente prevista per il 2026-2027 e non ancora nelle previsioni degli analisti, l'operazione aggiunge circa 50 milioni di euro di ricavi e circa 6 milioni di euro di EBITDA (sulla base dei dati finanziari dell'esercizio 2024, al netto delle attività infragruppo), accelerando la roadmap strategica del Gruppo.Il(circa 2,7x EV/EBITDA dell'esercizio 2024 al netto dei crediti di prossima riscossione) è "", con un incremento sia sull'utile per azione (EPS) pro-forma dell'esercizio 2025 che sull'OpFCF. Tuttavia, l'operazione è finanziata tramite un prestito soci di 16 milioni di euro da SG Holding con un interesse dell'8,5%, chedel Gruppo edei titoli obbligazionari esistenti nel 2025, un anno già teso dal punto di vista finanziario.ValueTrack evidenzia che, inizialmente prevista entro il 2027 secondo il piano industriale del Gruppo. Con RaeeMan (alcaline e al litio), Cobat Ecofactory (batterie portatili al litio e alcaline, black mass) e ora Ecobat (piombo-acido), Haiki+ controlla ora completamente la filiera del riciclo delle batterie in tutti i principali settori chimici, posizionando il Gruppo in modo unico come