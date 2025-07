ILLA, Riccardo Bellu cooptato in CdA

ILLA

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderenti, ha proceduto alla, nello specifico, il quale ha già accettato la nomina, ripristinando a sette il numero di consiglieri come determinato dall'assemblea del 29 aprile 2022. A seguito delle dimissioni di Eugenio Favale (comunicate il 9 settembre 2024) si era ridotto a sei il numero dei consiglieri in carica.Riccardo Bellu ècon esperienza consolidata nello sviluppo commerciale e nella gestione di operazioni di import-export, in particolare tra Paesi extra-UE e il mercato italiano possiede ottime relazioni con aziende della GDO, importatori e clienti internazionali. Specializzato nella creazione di sinergie commerciali e nell'espansione di brand esteri sul territorio italiano, Bellu è anche amministratore di due società che si occupano di commercializzazione nonché consulenza e sviluppo commerciale.