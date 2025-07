Listini europei in recupero con focus sui dazi, a Milano bene Buzzi e banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con i principali indici che recuperano dalla debolezza di inizio giornata in scia anche agli. L'attesa si incentra sulla scadenza del 9 luglio, ovvero da quando scadrà la proroga concessa dall'Amministrazione Trump sull'applicazione dei dazi reciproci. Nel frattempo, hanno preoccupato le ultime dichiarazioni del Presidente americano riguardo alla volontà di applicare dazi a quei Paesi che si allineano alle politiche antistatunitensi adottate dai BRICS. Intanto, oggi dovrebbero partire le lettere a una prima serie di paesi per comunicare le condizioni tariffarie; in questo modo la scadenza del 9 luglio dovrebbe essere posticipata al primo di agosto, mentre proseguono le trattative.Sul è rimbalzata la produzione industriale a maggio in, mentre neli prezzi delle case sono risultati stagnanti per il secondo mese consecutivo. In, il sentiment degli investitori è migliorato più delle attese a luglio, mentre le vendite al dettaglio sono risultate migliori delle attese a maggio.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,48%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+1,58%), che raggiunge 67,5 dollari per barile.Sale molto lo, raggiungendo +89 punti base, con un deciso aumento di 5 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,42%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,20%, senza slancio, che negozia con un -0,19%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,35%.termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 39.914 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,71% rispetto alla chiusura di ieri. In moderato rialzo il(+0,43%); sulla parità il(-0,14%).di Milano, troviamo(+4,73%),(+3,72%),(+2,53%) e(+2,10%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,65%.scende del 2,09%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,35%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,30%.Tra i(+4,27%),(+2,72%),(+2,25%) e(+2,01%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,79%. Calo deciso per, che segna un -2,42%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,27%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,16%.