Mare Group, OPAS parziale su ELES al via il 14 luglio

Mare Engineering Group

ELES

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, harelativo all'offerta pubblica di acquisto e scambioavente ad oggetto azioni ordinarie di, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore. CONSOB e Borsa Italiana non hanno né esaminato né approvato il documento di offerta.Il, corrispondente a 16 giorni di Borsa aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 14 luglio 2025 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 4 agosto 2025, estremi inclusi, salvo proroghe.L'offerente riconoscerà a ciascun aderente all'offerta, per ciascuna azione ELES portata in adesione, uncomposto da: una componente rappresentata da azioni ordinarie di Mare Group, pari a 0,05 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare; e una componente in denaro, pari a 2,05985 euro (per ogni lotto di negoziazione, di 1.000 azioni, 50 azioni Mare Group, oltre ad un conguaglio di 2.059,85 euro). Oppure in alternativa, a scelta dell'aderente: un corrispettivo in denaro, pari a 2,25 euro (per ogni lotto di negoziazione, di 1.000 azioni, un pagamento di 2.250 euro).