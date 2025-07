Settimana dei mercati, occhi su dazi con calendario macro scarico

(Teleborsa) -, mentre il calendario macroeconomico è poco ricco di dati significativi. Occhi anche alle banche centrali, tra le riunioni di alcune istituzioni minore e la pubblicazione dei verbali della riunione di giugno della Fed (mercoledì).Gli Stati Unit sono vicini alla finalizzazione di diversi accordi commerciali nei prossimi giorni e notificheranno ai vari paesi l'aumento delle tariffe entro il 9 luglio, ha detto ieri il presidente, mentre le tariffe più alte entreranno in vigore il 1° agosto."Il presidente Trump invierà delle lettere ad alcuni dei nostri partner commerciali per comunicare che se non si procede, il 1° agosto si tornerà al livello tariffario del 2 aprile", ha detto alla CNN il segretario al Tesoro statunitenseTuttavia, Trump ha anche detto che i dazi potrebbero avere un valore "forse del 60% o del 70%" negli scorsi giorni e ha minacciato ieri un ulteriore 10% per i Paesi che si allineano alle "politiche antiamericane" del(che comprende grandi paesi come Brasile, Russia, India e Cina).Si parte oggi con la produzione industriale della Germania di maggio e le vendite al dettaglio dell', insieme all'indice Sentix che misura la fiducia degli investitori. Domani Germania e Francia diffondono il saldo della bilancia commerciale, mentre insaranno resi noti l'indice Nfib, che misura l'ottimismo piccole imprese americane, e l'indice della Fed di New York sulle aspettative per l'inflazione. Mercoledì ci sono in agenda i prezzi alla produzione e l'inflazione di giugno in, le scorte settimanali di greggio negli USA, le scorte di magazzino e le vendite all'ingrosso americane in maggio. Giovedì è il giorno della produzione industriale italiana in maggio e delle richieste settimanali di sussidi USA. Venerdì è atteso il PIL del Regno Unito in maggio, mentre Francia e Germania diffondono i dati sull'inflazione di giugno in seconda lettura.Oggi sono previsti gli interventi di Joachim Nagel e Robert Holzman della(BCE). Mercoledì sono ttesi gli interventi di Luis de Guindos e di Joachim Nagel, sempre della BCE. Giovedì intervengono Piero Cipollone e Francois Villeroy della BCE, insieme ad Alberto Musalem e Mary Daly della Fed.La Reserve Bank of Australia (RBA) e la (Reserve Bank of New Zealand) RBNZ si incontreranno rispettivamente martedì e mercoledì. Si prevede che la RBAil suo obiettivo di tasso di interesse di altri 25 punti base, al 3,60%, poiché la pressione inflazionistica in Australia continua a diminuire. La RBNZ probabilmente manterrà i tassial 3,25%, sebbene a maggio le proiezioni della banca indicassero almeno un ulteriore taglio dei tassi di 25 punti base.