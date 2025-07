TimVision: dal 10 luglio in esclusiva la serie crime "This City Is Ours"

(Teleborsa) - Dal 10 luglio arriva in Italia, in anteprima esclusiva suAmbientata a Liverpool "This City is Ours" – fa sapere Tim in una nota – è una storia di criminalità organizzata, di lotta per il potere e su ciò che siamo disposti a fare per ottenerlo, ma è anche un racconto sulla famiglia e sull'amore.Per anni, con il suo amico Ronnie (Bean), Michael (Nelson-Joyce) ha contrabbandato cocaina dentro e fuori dalla città, direttamente dalla Colombia. Ma quando una delle spedizioni scompare, capisce che il loro regno è in pericolo. Ronnie inizia ad accennare al ritiro e alla pensione mentre Michael, per la prima volta innamorato, inizia a immaginare una vita diversa. Quando il figlio di Ronnie, Jamie (Jack McMullen), inizia a prendere il controllo decide che per Michael non c'è più posto al tavolo delle trattative. Entrambi hanno piani ambiziosi per modernizzare la gang e la loro lotta per il potere diventa brutale. Ma la sfida più grande per Michael sarà salvare Diana (Hannah Onslow), la donna che ama, e il figlio che in fondo ha sempre sognato.Nel cast oltre a(Shardlake, Marriage, Time) e(Bird, A Thousand Blows),(Empire of Light, This Is Going to Hurt),(Hijack, Ford v Ferrari) e(Shetland, Time).è prodotta da, produttori esecutivi sono(The Crown, Outlander),(Sherwood),(Without Sin),(The Last Kingdom, Baghdad Central),(The Sixth Commandment, Dublin Murders) e(This Town, I May Destroy You).