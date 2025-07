UniCredit, nuova emissione di Certificate Cash Collect con barriera profonda

UniCredit

(Teleborsa) -ha emesso sul mercato una, che arricchiscono la gamma di prodotti già portati in negoziazione sugli MTF di Borsa Italiana nel 2025 con una struttura difensiva eda UniCredit.Questi nuovi Certificate, pensati per offrire una maggiore resilienza del capitale anche in scenari di mercato complessi, sono caratterizzati da una, rendendoli adatti anche a chi desidera uno strumento capace di tollerare significative correzioni dei sottostanti. La particolarità per questa emissione è la capacità di combinare la sua struttura difensiva con premi mensili fino allo 0,90% (10,80% annualizzato) per i certificati con barriera 30% e fino all'1,10% mensile (13,20% annualizzato) per i certificati con barriera 40%.I sette prodotti prevedono come. Hanno una scadenza a due anni (luglio 2027) e pagano un premio mensile condizionato con effetto memoria che va da un minimo dello 0,75% (9% annualizzato) a un massimo dello 0,90% (10,80% annualizzato) per i Certificati con barriera 30% e dell'1,10% (13,20% annualizzato) per i Certificati con barriera 40% a seconda dei sottostanti. Come detto, le barriere sono fissate al 30% e al 40% del Valore Iniziale.Inoltre, è prevista la. A partire da ottobre 2025, infatti, qualora il valore del Sottostante con la performance peggiore all'interno del paniere risulti pari o superiore al livello di rimborso anticipato, il Certificate si estinguerà anticipatamente, rimborsando 100 euro più il premio previsto. Il livello di rimborso anticipato diminuisce dell'1% ogni Data di Osservazione dal 95% al 75% del Valore Iniziale. Alla data di scadenza – 15 luglio 2027 – qualora i Certificate non siano stati rimborsati anticipatamente, l'importo di rimborso dipende dall'azione con la performance peggiore dal fixing iniziale all'interno del paniere (caratteristica Worst-of).Se allail Sottostante con la performance peggiore ha un valore pari o superiore alla barriera capitale, il Certificate rimborsa 100 euro oltre all'ultimo premio condizionato ad un livello di Barriera del 30% o del 40%. In caso contrario, ovvero se il valore del Sottostante Worst è inferiore al livello della barriera, viene corrisposto un valore commisurato alla performance del sottostante.