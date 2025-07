USA, Trump pubblica prime lettere: dazi al 25% per Giappone e Corea del Sud

(Teleborsa) - Come promesso nel weekend, il presidente degli Stati Unitiha iniziato a pubblicare sul suo social Truth le lettere che comunicano il livello dei dazi ad alcuni importanti partner commerciali. In particolare, gli USA imporrannoQueste aliquote tariffarie rappresentano: il dazio del 25% sulle merci sudcoreane è lo stesso annunciato il 2 aprile, mentre quella giapponese è leggermente aumentata: 25% contro il 24% del 2 aprile.Trump ha scritto in entrambe le lettere che i dazi ", a seconda delle nostre relazioni"."Vi preghiamo di comprendere che il 25% è di gran lunga inferiore a quanto necessario per eliminare il divario di deficit commerciale che abbiamo con il vostro paese - ha scritto nella lettera al Giappone - Come sapete,e, di fatto, faremo tutto il possibile per ottenere le approvazioni in modo rapido, professionale e sistematico, in altre parole nel giro di poche settimane"."Se per qualsiasi motivo decideste di aumentare le vostre tariffe doganali,- ha aggiunto - Vi preghiamo di comprendere che questi dazi sono necessari per correggere i molti anni di politiche tariffarie e non tariffarie del Giappone e le barriere commerciali, che hanno causato questi deficit commerciali insostenibili nei confronti degli Stati Uniti. Questo deficit rappresenta una grave minaccia per la nostra economia e, di fatto, per la nostra sicurezza nazionale".Il Segretario al Tesoroaveva dichiarato questa mattina, durante un'intervista alla CNBC, che ci sarebbero stati diversi annunci commerciali nelle prossime 48 ore, "un paio di giorni impegnativi". Ieri, il Segretario al Commercioaveva detto che "i dazi entreranno in vigore il 1° agosto. Ma il presidente sta definendo le tariffe e gli accordi in questo momento".