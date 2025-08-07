Milano 10:25
41.171 +0,39%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:25
9.133 -0,34%
Francoforte 10:25
24.105 +0,76%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 6/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il Dow Jones 30, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,18%.

La tendenza di breve del Dow Jones 30 è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 44.394,6 e supporto a 43.790,1. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 44.999,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```