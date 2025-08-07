Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 6/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per il Dow Jones 30, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,18%.
La tendenza di breve del Dow Jones 30 è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 44.394,6 e supporto a 43.790,1. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 44.999,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)