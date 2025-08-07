Milano 10:26
41.190 +0,44%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:26
9.135 -0,32%
Francoforte 10:26
24.114 +0,79%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 6/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Controllato progresso per l'Eurostoxx 50, che chiude in salita dello 0,26%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Eurostoxx 50 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 5.334. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 5.488, mentre il primo supporto è stimato a 5.179.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
