Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 6/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Controllato progresso per l'Eurostoxx 50, che chiude in salita dello 0,26%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Eurostoxx 50 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 5.334. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 5.488, mentre il primo supporto è stimato a 5.179.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)