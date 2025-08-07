Milano 10:26
41.190 +0,44%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:26
9.135 -0,32%
Francoforte 10:26
24.114 +0,79%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Performance infelice per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 6 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9.178,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 9.082,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9.274,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```