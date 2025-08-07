Milano 10:27
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 6/08/2025

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Chiusura in rosso per il Light Sweet Crude Oil, che termina la seduta segnando un calo dell'1,35%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 62,56. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 67,65. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 60,86.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
