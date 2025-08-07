Analisi Tecnica: USD/CAD del 6/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Lieve ribasso per il cross USD contro "Loonie", che chiude in flessione dello 0,25%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,3772. Primo supporto a 1,3729. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,3714.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)