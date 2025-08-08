Milano 12:12
41.767 +0,90%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 12:12
9.107 +0,07%
Francoforte 12:12
24.159 -0,14%

AbitareIn, utile ante imposte 3° trimestre in calo a 2 milioni euro

Finanza
AbitareIn, utile ante imposte 3° trimestre in calo a 2 milioni euro
(Teleborsa) - AbitareIn ha chiuso il terzo trimestre dell'esercizio, al 30 giugno 2025, con ricavi consolidati pari a 84,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 52,2 milioni al 30 giugno 2024.

L'EBITDA consolidato si attesta a 9,6 milioni e si confronta con i 10,8 milioni al 30 giugno 2024, mentre l’EBT consolidato (utile prima delle imposte) pari a 2 milioni di euro (6,1 milioni nel terzo trimestre 2024) risente fortemente della situazione di stallo urbanistico del Comune di Milano, con conseguente mancato avvio di nuovi progetti, nonché del recepimento delle nuove linee guida del Comune di Milano sulle nuove regole per il rilascio dei titoli autorizzativi.

L’indebitamento finanziario netto di Gruppo è pari a 142,9 milioni (89,1 milioni al 30 settembre 2024), di cui oltre 115 milioni relativo ai progetti in corso.
Condividi
```