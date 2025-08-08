AbitareIn, utile ante imposte 3° trimestre in calo a 2 milioni euro

(Teleborsa) - AbitareIn
ha chiuso il terzo trimestre dell'esercizio, al 30 giugno 2025, con ricavi consolidati pari a 84,6 milioni di euro, in crescita
rispetto ai 52,2 milioni al 30 giugno 2024. L'EBITDA consolidato
si attesta a 9,6 milioni
e si confronta con i 10,8 milioni al 30 giugno 2024, mentre l’EBT consolidato
(utile prima delle imposte) pari a 2 milioni di euro (6,1 milioni nel terzo trimestre 2024) risente
fortemente della situazione di stallo urbanistico del Comune di Milano
, con conseguente mancato avvio di nuovi progetti, nonché del recepimento delle nuove linee guida del Comune di Milano sulle nuove regole per il rilascio dei titoli autorizzativi.L’indebitamento finanziario netto
di Gruppo è pari a 142,9 milioni (89,1 milioni al 30 settembre 2024), di cui oltre 115 milioni relativo ai progetti in corso.