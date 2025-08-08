Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 7/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Performance infelice per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la giornata del 7 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 65,31. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 68,45. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 64,27.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)