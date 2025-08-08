Milano 7-ago
41.393 0,00%
Nasdaq 7-ago
23.390 +0,32%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 7-ago
9.101 0,00%
Francoforte 7-ago
24.193 0,00%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 7/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 7/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Performance infelice per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la giornata del 7 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 65,31. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 68,45. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 64,27.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```