Analisi Tecnica: EUR/USD del 7/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un moderato +0,08%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1699. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,1603. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1795.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)