Milano 7-ago
41.393 0,00%
Nasdaq 7-ago
23.390 +0,32%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 7-ago
9.101 0,00%
Francoforte 7-ago
24.193 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 7/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un moderato +0,08%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1699. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,1603. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1795.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
