Analisi Tecnica: EUR/YEN del 7/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un -0,13%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 170,591. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 172,171. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 173,751.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)