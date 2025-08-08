Analisi Tecnica: GBP/USD del 7/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Modesto guadagno per il CABLE, che avanza di poco a +0,62%.
Il quadro tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,3493. Rischio di discesa fino a 1,3334 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3652.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)