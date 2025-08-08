Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 7/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Allunga timidamente il passo l'Hang Seng Index, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,69%.
Le implicazioni di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 25.272,9. Possibile una discesa fino al bottom 24.699,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 25.846,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)