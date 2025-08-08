Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 7/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Rialzo marcato per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in utile dell'1,31% sui valori precedenti.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5.388, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5.221. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5.554.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)