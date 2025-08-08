Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 7/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Allunga timidamente il passo il FTSE Mid Cap, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,25%.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 56.444. Rischio di discesa fino a 54.782 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 58.105.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)