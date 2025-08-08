Milano 7-ago
41.393 0,00%
Nasdaq 7-ago
23.390 +0,32%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 7-ago
9.101 0,00%
Francoforte 7-ago
24.193 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 7/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq Composite, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,35%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21.440,2, mentre il primo supporto è stimato a 20.847,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22.032,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
