Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 7/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq Composite, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,35%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21.440,2, mentre il primo supporto è stimato a 20.847,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22.032,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)