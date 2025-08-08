Milano 7-ago
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 7/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Seduta negativa per il Light Sweet Crude Oil, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,73%.

Lo status tecnico del greggio WTI mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 62,63, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 66,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 61,47.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
