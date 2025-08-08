Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 7/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Bene l'indice svizzero, con un rialzo dello 0,80%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 11.783,8. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 11.886,8. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 11.989,8.
