Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Discesa moderata per il cross americano contro Yen, che chiude la giornata del 7 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 146,843. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 147,467. Il peggioramento del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 146,635.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)