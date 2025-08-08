Apple, prevale lo scenario rialzista a New York

casa di Cupertino

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la, che tratta in rialzo del 4,39%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 234 USD. Possibile una discesa fino al bottom 222,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 245,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)