Apple, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la casa di Cupertino, che tratta in rialzo del 4,39%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Apple rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di breve periodo del colosso di Cupertino sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 234 USD. Possibile una discesa fino al bottom 222,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 245,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
