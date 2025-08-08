Asia incerta dietro mercati USA. Tokyo in rally

(Teleborsa) - Seduta a due velocità per i mercati asiatici
, che risentono dell'incertezza palesata da Wall Street, chiudendo generalmente in ribasso l'ultima seduta della settimana. A pesare hanno concorso anche le speculazioni su chi sarà il prossimo presidente della Fed.
Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo
, che mostra un guadagno dell'1,87% sul Nikkei 225
, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso, sulla scia dell'accordo tariffario raggiunto con gli USA.
Non così bene le altre borse, che scontano una serie di tensioni geopolitiche, in primis la questione tariffaria, non favorevole per tutte le economie. In Cina, si muove al ribasso Shenzhen
, che perde lo 0,23%.
In rosso Hong Kong
(-0,86%); sulla stessa linea, in discesa Seul
(-0,74%).
Poco sotto la parità Mumbai
(-0,68%); pressoché invariato Sydney
(-0,19%).
Andamento piatto per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%. Appiattita la performance dell'Euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un modesto -0,19%. Andamento annoiato per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che scambia in ribasso dello 0,20%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,49%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,7%.