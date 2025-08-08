Milano 15:56
41.697 +0,73%
Nasdaq 15:56
23.541 +0,65%
Dow Jones 15:56
44.147 +0,41%
Londra 15:56
9.090 -0,12%
Francoforte 15:56
24.130 -0,26%

Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,71% alle 16:00

Il FTSE MIB allunga a 41.686,43 punti

In breve, Finanza
Risultato positivo dello 0,71% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 41.686,43 punti.
