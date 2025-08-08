Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 19:21
23.562 +0,74%
Dow Jones 19:21
44.166 +0,45%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,91%

Ibex 35 chiude la seduta a 14.824,9 Euro

In breve, Finanza
Madrid riporta un guadagno dello 0,91%, terminando a 14.824,9 Euro.
