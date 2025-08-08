Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 22:00
23.611 +0,95%
Dow Jones 22:01
44.176 +0,47%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,95%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 23.611,27 punti

L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dello 0,95% e archivia la seduta a 23.611,27 punti.
