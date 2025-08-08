Milano 15:56
41.697 +0,73%
Nasdaq 15:56
23.541 +0,65%
Dow Jones 15:56
44.147 +0,41%
Londra 15:56
9.090 -0,12%
Francoforte 15:56
24.130 -0,26%

Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,29%

L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 23.458,13 punti

In breve, Finanza
Il Nasdaq-100 avanza dello 0,29%, a quota 23.458,13 in apertura.
