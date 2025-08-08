Milano 12:12
41.767 +0,90%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 12:12
9.107 +0,07%
Francoforte 12:12
24.159 -0,14%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,66% alle 10:30

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 41.666,59 punti

Finanza
Milano, in progresso dello 0,66% alle 10:30, tratta a 41.666,59 punti.
