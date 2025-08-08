Milano 10:15
41.666 +0,66%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 10:15
9.108 +0,08%
Francoforte 10:15
24.156 -0,15%

Borsa: Londra, apertura +0,23%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,23%
Indice FTSE-100 +0,23% a quota 9.121,78 dopo l'apertura.
Condividi
```