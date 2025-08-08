Milano 15:57
41.692 +0,72%
Nasdaq 15:57
23.536 +0,63%
Dow Jones 15:57
44.152 +0,42%
Londra 15:57
9.089 -0,13%
Francoforte 15:57
24.118 -0,31%

Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%

L'indice dei colossi USA esordisce a 44.044,95 punti

Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,17%, a quota 44.044,95 in apertura.
