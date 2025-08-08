Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 22:00
23.611 +0,95%
Dow Jones 22:01
44.176 +0,47%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 44.175,61 punti

Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,47%
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,47% e termina la sessione a 44.175,61 punti.
